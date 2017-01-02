Многоэтажный дом рухнул в Казахстане, есть жертвы

Астана, 2 января. Два человека погибли в результате обрушения многоэтажного дома в поселке Шахан в Казахстане.

По словам официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова, часть многоэтажного дома обрушилась вечером в воскресенье в Карагандинской области.

Сообщается, что на место обрушения прибыли силы и средства ДЧС, жильцы дома были эвакуированы, для них организованы передвижные пункты обогрева.

Работы по разбору завалов и поиску пострадавших продолжают 70 человек с использованием 16 единиц техники.

К настоящему моменту из-под завалов спасены четыре человека, в том числе двое детей.

Специалисты устанавливают причины произошедшего.

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