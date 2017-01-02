Сирия: войска Асада проводят контртеррористическую операцию под Дамаском

Дамаск, 2 января. Правительственные войска Сирии неделю назад начали операцию против боевиков в долине Вади-Барада под Дамаском.

Сообщается, что целью операции является возвращение под контроль находящихся там источников воды. По данным местных СМИ, бойцы сирийской армии, поддерживаемые отрядами ополченцев, вошли в населенный пункт Айн-эль-Фиджи, в котором располагается крупнейший резервуар питьевой воды.

В настоящее время происходят боестолкновения за соседние селения Басима, Эль-Хусейния и Айн-эль-Ходра, где находятся оплоты боевиков.

Напомним, что неделю назад члены группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) вывели из строя трубопровод, по которому вода из долины Вади-Барада поступает в Дамаск.

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