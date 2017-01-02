Генконсульство РФ: Информация о гибели россиянки в теракте в Стамбуле подтвердилась

Стамбул, 2 января. Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле подтвердило информацию о гибели россиянки в результате теракта в Стамбуле.

В дипломатическом учреждении ранее предполагали, что погибшая была гражданкой Азербайджана. Однако впоследствии выяснилась ее принадлежность к российскому гражданству.

Представители консульства уже отправились на опознание. В дипучреждении пообещали поддержать родственников погибшей, - передает агентство РИА Новости.

Ранее сообщалось об опознании 35 жертв теракта в ночном клубе Стамбула «Рейна». 24 погибших были иностранцами.

Выберите главное событие 2016 года!