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Генконсульство РФ: Информация о гибели россиянки в теракте в Стамбуле подтвердилась
Общество

Генконсульство РФ: Информация о гибели россиянки в теракте в Стамбуле подтвердилась

Сегодня 1:26
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Генконсульство РФ: Информация о гибели россиянки в теракте в Стамбуле подтвердилась

Стамбул, 2 января. Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле подтвердило информацию о гибели россиянки в результате теракта в Стамбуле.

В дипломатическом учреждении ранее предполагали, что погибшая была гражданкой Азербайджана. Однако впоследствии выяснилась ее принадлежность к российскому гражданству.

Представители консульства уже отправились на опознание. В дипучреждении пообещали поддержать родственников погибшей, - передает агентство РИА Новости

Ранее сообщалось об опознании 35 жертв теракта в ночном клубе Стамбула «Рейна». 24 погибших были иностранцами.

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