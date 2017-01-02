Эксперты предсказали выход Италии из еврозоны

Берлин, 2 января. Немецкий экономист предсказал выход Италии из еврозоны.

По мнению главы немецкого Института экономических исследований Клеменса Фойста, в долгосрочной перспективе Италия может выйти из еврозоны.

Эксперт объясняет данную меру тем, что в настоящее время уровень благосостояния в Италии равен тому, что был в 2000 году, что не устраивает граждан государства.

Он также отметил, что одобрение властями Германии европейской программы помощи для Италии, ляжет тяжким и неконтролируемым бременем на немецких налогоплательщиков, так как ЕЦБ обязуется выкупить неограниченное количество итальянских государственных облигаций.

Кроме того, Фойст подчеркнул, что в целом для Европейского союза характерна тенденция все большего разделения.