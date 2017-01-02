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Мэрайя Кэри не попала в фонограмму на главном новогоднем шоу в Нью-Йорке
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Мэрайя Кэри не попала в фонограмму на главном новогоднем шоу в Нью-Йорке

Сегодня 1:03
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Мэрайя Кэри не попала в фонограмму на главном новогоднем шоу в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 2 января. Американская певица Мэрайя Кэрри крайне неудачно выступила на главном новогоднем шоу на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Конфуз исполнительницы можно было наблюдать в прямом эфире телеканала ABC.

Кэрри сразу не попала в фонограмму первой композиции, и вскоре перестала петь. Исполнение второй песни также оказалось не на высоте. Певица покинула сцену в явно не лучшем расположении духа.

За неприятный инцидент Кэрри  уже извинилась перед своими поклонниками.

Следует отметить, что извинения не уберегли ее от злых языков пользователей социальных сетей.

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Сергей Свазовский
#мэрайя кэрри
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