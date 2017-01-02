Мэрайя Кэри не попала в фонограмму на главном новогоднем шоу в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 2 января. Американская певица Мэрайя Кэрри крайне неудачно выступила на главном новогоднем шоу на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Конфуз исполнительницы можно было наблюдать в прямом эфире телеканала ABC.

Кэрри сразу не попала в фонограмму первой композиции, и вскоре перестала петь. Исполнение второй песни также оказалось не на высоте. Певица покинула сцену в явно не лучшем расположении духа.

За неприятный инцидент Кэрри уже извинилась перед своими поклонниками.

Следует отметить, что извинения не уберегли ее от злых языков пользователей социальных сетей.

Выберите главное событие 2016 года!