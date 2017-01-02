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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в сирийском Тартусе
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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в сирийском Тартусе

Сегодня 0:14
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Террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в сирийском Тартусе

Дамаск, 2 января. Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в сирийском городе Тартус, в результате которого погибли два правоохранителя. Об этом сообщает Reuters.

Боевики выложили в Сеть видео, на котором заявили о своей ответственности за взрыв в Тартусе. Запись не содержит каких-либо подробностей, связанных с терактом.

Теракт в Тартусе был совершен во время празднования Нового года. Предотвратить массовую гибель людей удалось благодаря самоотверженным действиям двух сирийских военных, которые преградили собой путь террористам-смертницам и погибли на месте взрыва.

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