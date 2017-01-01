Факельное шествие в честь Бандеры в Одессе завершилось дракой

Одесса, 1 января. Факельное шествие в Одессе в честь 108-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры завершилось потасовкой. Об инциденте сообщил канал «112 Украина».

Отмечается, что участники шествия почтили память лидера ОУН (организация украинских националистов) минутой молчания, зачитали «молитву патриотов», после чего двинулись по улицам Приморского района Одессы.

Радикалы жгли факелы, файеры, выкрикивая «патриотические» лозунги. В ходе шествия завязалась драка, которую удалось пресечь украинским силовикам.

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