Сирия: боевики обстреляли Алеппо, Дамаск, Латакию и Хаму

Дамаск (Сирия), 1 января. За прошедшие сутки на территории Сирии зафиксировано 21 нарушение режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

За сутки боевики нанесли удары по Алеппо (7), Дамаску (6), Латакии (5) и Хаме (3).

В Хаме под огонь террористов попали Суран и Маан, а также позиции армии правительства Сирии рядом с Мааном.

В Латакии удары были нанесены по Барише и позициям САА рядом с Кенсаки. В Алеппо был открыт огонь по кварталам Биньямин, Ансари, Лерамон и школе Хигма, населенным пунктам Зара и Шурфа.

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