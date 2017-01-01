Сирия: к перемирию присоединились поселения в провинции Латакия

Дамаск (Сирия), 1 января. За прошедшие сутки к режиму соблюдения режима прекращения боевых действий присоединились три населенных пункта. Об этом сказано в информационном бюллетене, опубликованном Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

В течение дня приверженность режиму тишины подтвердили представители трех поселений в Латакии. В настоящее время режим прекращения боевых действий действует на территории 1084 населенных пунктов.

Продолжаются переговоры с незаконными вооруженными формированиями на территории Дамаска, Алеппо, Хомса, Хамы и Эль-Кунейтры.

Выберите главное событие 2016 года!