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Лукашенко потребовал решительную реакцию на теракт в ночном клубе Стамбула
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Лукашенко потребовал решительную реакцию на теракт в ночном клубе Стамбула

Вчера 23:19
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Лукашенко потребовал решительную реакцию на теракт в ночном клубе Стамбула

Минск, 1 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о необходимости решительно и солидарно ответить на теракт в Стамбуле.

Глава Белоруссии убежден, что убийства и запугивания людей не имеют оправданий. Лукашенко акцентировал внимание на опасности радикальных группировок, а также идеологий, которые они исповедуют.

Президент Белоруссии уже направил соболезнования турецкому коллеге Эрдогану, и подчеркнул необходимость совместной решительной борьбы с терроризмом.

Ранее стало известно, что 24 из 35 опознанных жертв трагедии в стамбульском ночном клубе были гражданами или подданными других государств.

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