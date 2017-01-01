Пресс-секретарь Трампа поставил под сомнение адекватность санкций в отношении России

Вашингтон, 1 января. По словам будущего пресс-секретаря президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Шона Спайсера, новые антироссийские санкции необходимо проверить на адекватность.

Как отметил Спайсер, новые ограничительные меры в отношении России не являются пропорциональным ответом.

«Я думаю, что один из вопросов, который мы сейчас имеем: почему все это приняло такие масштабы?» — заявил будущий помощник Трампа в интервью американским журналистам.

Он также подчеркнул, что администрация действующего президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы запомнится исключительными мерами в отношении других государств.

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