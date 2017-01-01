Теракт в Стамбуле: 24 из 35 опознанных жертв оказались иностранцами

Стамбул, 1 января. Специалисты опознали 35 жертв теракта в клубе «Рейна» в Стамбуле. 24 погибших из числа опознанных оказались иностранными гражданами и подданными. Об этом сообщает Hurriyet.

Семь погибших были подданными Саудовский Аравии. Также погибли четыре гражданина Ирака, два человека из Туниса, два индийца, и по одному гражданину Канады, Сирии, Израиля, Ливана и Бельгии. Остальные опознанные жертвы трагедии были турецкими гражданами.

Ранее Владимир Путин выразил соболезнования Реджепу Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле.

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