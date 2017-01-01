Убийство человека в польском Элке спровоцировало массовые беспорядки

Варшава, 1 января. Убийство 21-летнего мужчины в польском городе Элке в новогоднюю ночь стало причиной массовых беспорядков. Об этом сообщило агентство РАР.

Агентство отмечает, что местный житель был убит возле кафе Prince Kebab, которым владеет бизнесмен. Управление общепитом осуществляют тунисец, алжирец и марокканец. Все трое задержаны в связи со смертью мужчины.

Убийство спровоцировало массовые выступления националистов в Элке. В частности, они подожгли несколько полицейских авто и кафе, возле которого был убит человек.

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