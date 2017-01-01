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Страшное ДТП на МКАД: три человека госпитализированы в тяжелом состоянии
Происшествия

Страшное ДТП на МКАД: три человека госпитализированы в тяжелом состоянии

Сегодня 22:27
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Страшное ДТП на МКАД: три человека госпитализированы в тяжелом состоянии

Минск, 1 января. В Минске на МКАД легковой автомобиль с пятью пассажирами врезался в фонарный столб. Три человека госпитализированы в тяжелом состоянии.

В белорусской полиции уточнили, что происшествие имело место между улицами Байкальская и Илимская. Известно, что водитель, управлявший автомобилем «Фольксваген Пассат», был пьян.

Власти Белоруссии призывают владельцев транспортных средств ни в коем случае не садиться за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось о ДТП в Татарстане, которое унесло жизни пяти людей.

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