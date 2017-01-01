Новости США: Обама победил в номинации «Позор года», шведы объяснили понятие «трампизация»

Новости США, 1 января. Опрос показал, что большинство американцев считают деятельность Барака Обамы главным разочарование 2016 года. Шведские лингвисты официально включили слово «трампизация» в употребление. Дональду Трампу не терпится наконец приступить к президентским обязанностям и вернуть былое величие Соединенным Штатам. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Американцы назвали Обаму «национальным позором»

На сайте американского центра исследований были обнародованы результаты опроса на тему главных поводов для гордости и, напротив, самых досадных разочарований прошедшего 2016 года.

Более двух тысяч жителей Соединенных Штатов, принявших участие в исследовании, рассказали о том, какие из событий или наиболее ярких персон 2016 года вызывают у них гордость, а также о том, чем они были разочарованы. Список негативных моментов ушедшего года возглавил действующий президент США Барак Обама. Одним из самых позитивных моментов многие американцы считают запрет на строительство нефтепровода Dakota Access на территории водохранилища Оахе.

Большинство опрошенных — 11% — недовольны курсом политики покидающего пост главы государства и его деятельностью в 2016 году. Так, например, один из респондентов назвал администрацию Обамы «национальным позором». Многие американцы сошлись во мнении, что президент не способен достойно отстаивать интересы своего народа. Другой опрошенный подчеркнул, что США продолжают вести войны без объяснения реальных причин и разрушать миропорядок стран ради нефти. Среди промахов нынешнего правительства Штатов также были названы мошенничество на избирательных участках, ангажированные СМИ, а также кампания американской армии в Сирии и Ираке.

Гордость же жители США испытывают за отказ руководства страны от строительства нефтепровода Dakota Access из соображений экологической безопасности. Как отметил один из респондентов, несмотря на то, что Белый дом долго игнорировал просьбы жителей штата Алабама остановить строительство, он горд, что власти в итоге все же пришли к верному решению. Это говорит о том, что правительство считается с мнение народа, также добавил он.

Трампу не терпится сделать Америку вновь великой

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе своего новогоднего обращения к американцам пообещал, что приложит все усилия для того, чтобы вернуть стране былой статус и величие.

Республиканец разместил на своей официальной странице в соцсети Twitter запись с поздравлениями с Новым годом. Миллиардер признался, что с нетерпением ждет инаугурации, после которой он наконец вступит в должность президента и начнет работу ради будущего процветания Штатов:

«С нетерпением жду прекрасного и полного успеха 2017 года, когда мы вместе начнем делать Америку великой снова»

Накануне избранный лидер США поздравил также всех своих противников, которые теперь, по его словам, остались позади. При этом многие подписчики республиканца сошлись во мнении, что этот пост, безусловно, посвящен бывшему кандидату в президенты США от партии демократов Хиллари Клинтон и нынешнему лидеру страны Бараку Обаме.

Трамп послужил основой для нового слова

Дональд Трамп вдохновил шведских лингвистов на создание нового слова, которое теперь официально вошло в словари шведского языка. Неологизм Trumpifiering, который можно перевести как «трампизация», станет обозначением понятия такого публичного выступления, в ходе которого оратор не думает о последствиях сказанного.

По данным местных СМИ, шведские языковеды официально ввели в употребление слово «трампизация», которое получило распространение после многочисленных предвыборных выступлений новоизбранного американского президента Дональда Трампа. Оно стало одним из 43 неологизмов, вошедших в этом году в состав шведского языка.

Понятие, которое заключает в себе новое слово, связано с эксцентричной манерой республиканца выступать перед публикой. По данным лингвистов, полное определение значения неологизма звучит следующим образом: трампизация — это публичное выступление, главным в котором является стремление оратора обратить на себя внимание, возможные последствия сказанного при этом не учитываются им.