«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

В новогодние дни в Петербурге обновленная станция метро «Елизаровская» открыла свои двери для пассажиров. Реконструкция длилась почти год: за это время архитектурный облик станции остался практически неизменным: внутри всё так же много света и белого мрамора. Однако в вестибюле появилось яркое мозаичное панно с видами промышленного Петербурга. До ремонта на станции работали эскалаторы, установленные еще в прошлом столетии, – их заменили. На сводовой части наклонного хода вместо торшеров, размещенных ранее на балюстраде эскалаторов, установили современные энергосберегающие светодиодные светильники. ФАН-ТВ одним из первых осмотрело объект и оценило красоту обновленной «Елизаровской».

Дежурная по станции Наталья Епифанова рассказала ФАН-ТВ о своих личных ощущения от обновленной «Елизаровской».

– Наталья, я так понимаю, вы работаете здесь около 20-ти лет. Как изменилась эта станция метро?

– Сначала я хочу поздравить всех горожан с открытием нашей станции, потому что это очень большой подарок для горожан к Новому году: станция открылась, и пассажиры могут спокойно осуществлять свои поездки. Станция изменилась, особенно вестибюль. Посмотрите, какая она светлая, какая она удобная, какая она стала свободная! Здесь всё сделано для наших пассажиров. Также увеличилось количество дверей. Посмотрите, за моей спиной находится панно, которое отражает суть нашего района, – это рабочий район, пролетарский район.

– Во время закрытия «Елизаровской» на какой станции вы работали?

– Я работала здесь же.

– То есть, во время проведения работ персонал находится здесь?

– Персонал службы движения находится на станции, потому что поезда у нас так же ходят, работники приезжают работать. И мы как работали штатно, так и работаем. Сегодня станция метро «Елизаровская» работает первый день. Как вам она? Я очень ждала этого открытия, потому что у меня институт находится в пяти минутах, и наконец-то не нужно добираться на автобусах по полчаса, и это очень экономит время.

– А внешне она вам нравится?

– Я еще не поняла, как холл, но я так поняла, что она очень минималистичная, простая и лаконичная. Но это, в принципе, тоже хорошо – отдыхает глаз.

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Корреспондент ФАН-ТВ пообщался с несколькими петербуржцами, которые в это утро воспользовались станцией метро «Елизаровская». Все как один рады тому, что обновленная станция открыла свои двери.

«Очень нравится! – комментирует Юрий. – Посмотрите, балюстрада новенькая стоит, и всё блестящее: облицовка и новый гранит. Классно!» Как и все жители района, он испытывал неудобства, когда на «Елизаровской» был ремонт. А теперь, как говорится, жизнь налаживается: «Тем более, что здесь большие расстояния. Ну, а сейчас просто класс, спасибо метрополитену! Плюс большой».

«Жители Невского района выражают глубокую радость и восторженность от того, что мы целый год мучились, и, наконец, станция открыта, – сообщает Ирина. – Мы очень довольны, так как это событие связано со столетием Невского района, которое пройдет 17 марта 2017 года. По сравнению с тем, что мы испытали в течение этого года, – это настоящий комфорт и удовольствие. Спасибо большое, мы очень рады».

«Какие неудобства вы испытывали, пока станция была закрыта?» – интересуется репортер ФАН-ТВ. «Коллапс был в период, когда была метель в середине ноября: тогда транспорт ходил очень плохо, и были пробки на Седова, – отвечает Ирина. – Нам приходилось ходить пешком с площади Бехтерева до дома или с Ломоносовской пешком, а вообще, ездили с «Александра Невского», но, в целом, транспорт был организован, конечно. Но это плюс 40 минут на работу и обратно: то есть, вместо 40 минут ехать полтора часа – это и были основные неудобства».

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