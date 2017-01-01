Стала известна причина нападения на Мирзаева

Москва, 1 января. Вероятной причиной ранения Расула Мирзаева стало его заступничество за ирландского бойца Артема Лобова, имеющего российские корни, в ночном клубе столицы России.

Нападение на Мирзаева было совершено на улице Восточной в Москве. Один из нападавших выстрелил спортсмену в лицо.

В настоящее время его жизнь и здоровье вне опасности. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Наиболее вероятной причиной нападения на Мирзаева стал конфликт, в который был вовлечен боец Артем Лобов, — сообщает Life.ru.

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