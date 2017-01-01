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Прокурдская партия возложила ответственность за теракт в Стамбуле на Анкару
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Прокурдская партия возложила ответственность за теракт в Стамбуле на Анкару

Сегодня 21:59
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Прокурдская партия возложила ответственность за теракт в Стамбуле на Анкару

Анкара, 1 января. Прокурдская Партия демократии народов Турции считает ответственным за теракт в Стамбуле турецкое правительство, проводящее политику поляризации и противостояния. Об этом говорится в заявлении партии. 

Партия выступила с решительным осуждением атаки и возложила политическую ответственность за случившееся на турецкие власти, «которые проводят внутреннюю и внешнюю политику, направленную на поляризацию, хаос и противостояние, что вызывает рост насилия».

Напомним, вооруженное нападение на клуб Reina произошло в новогоднюю ночь. Террорист ворвался в помещение и открыл огонь по присутствующим, убив при этом 39 человек. 

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