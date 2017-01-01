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Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула
Новости Сирии

Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула

Сегодня 22:30
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Военнослужащие САА уничтожили 120 террористов ИГ в ходе боев на востоке провинции Хомс

Сирия, 1 января. В ходе последних столкновений с боевиками ИГ* на востоке провинции Хомс военнослужащие САА ликвидировали 120 террористов. На данный момент иракская армия контролирует 60% восточной части города Мосул. Правительственные войска нанесли численный урон боевикам-оппозиционерам в ходе контратаки на западе от Дамаска, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Источник, близкий к боевикам оппозиционных формирований, утверждает, что в ходе ожесточенных столкновений между отрядами повстанцев и подразделениями «Хезболлы» в районе населенного пункта Вади Барда на западе от Дамаска были убиты несколько бойцов ливанского формирования. Данная информация в настоящий момент проверяется.

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), которые контратакуют боевиков повстанческих группировок в этом регионе с другого направления, продвинулись значительно ближе к центру Вади Барда и нанесли отрядам повстанцев серьезный урон в численной силе. Кроме того, разрушена часть укреплений боевиков.

Подразделения САА контратакуют укрепрайоны боевиков-оппозиционеров на западе от Дамаска

Провинция Алеппо

Премьер-министр Сирийской Арабской Республики Фарис аш-Шахаби прибыл на свою родину в Алеппо. Сообщается, что Аш-Шахаби проведет в городе встречу с представителями командования правительственной армии.

В городе Алеппо группа волонтеров в костюмах Санта-Клаусов раздает детям новогодние подарки. Кроме того, в нескольких освобожденных районах Алеппо прошли мероприятия для детей, организованные российским Центром по урегулированию конфликта.

Провинция Хомс

Согласно данным командования сирийской армии, военнослужащие правительственных войск в ходе последних столкновений с отрядами террористов ИГ в восточной части провинции Хомс ликвидировали около 120 боевиков. Кроме того, подразделения САА нанесли ИГ значительные потери в военной технике:  уничтожено 17 единиц крупной техники террористов, в том числе семь танков.

Сирийская армия уничтожила 17 единиц техники ИГ в ходе боев на востоке провинции Хомс

Провинция Дейр эз-Зор

Представители «Исламского государства» заявили, что планируют открыть вторую общеобразовательную школу на территории провинции Дейр эз-Зор. Преподавать в учебном заведении также будут на английском языке. Как отмечает Ахмад Марзук, террористы намерены завоевать общественный и моральный авторитет в регионе и привлечь еще больше иностранных наемников.

Самолеты ВВС международной коалиции сбросили листовки над населенным пунктом Аль-Бокамал, расположенным в восточной части провинции Дейр эз-Зор, с предупреждением о готовящейся воздушной операции против террористов ИГ. Представители командования западной коалиции просят мирных жителей держаться как можно дальше от опорных пунктов боевиков.

Провинция Ракка

По информации источника в командовании Сирийских демократических сил (SDF)**, за последние три недели в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ отряды SDF уничтожили по меньшей мере 227 боевиков. Кроме того, как утверждает источник, демократические силы отбили в результате столкновений с ИГ свыше ста поселений, расположенных на севере и на западе от города Ракка.

Провинция Хама

Как утверждает оппозиционный источник, российская авиация нанесла несколько авиаударов по укрепленным районам боевиков повстанческих группировок на равнине Габ в западной части провинции Хама. Тем не менее, по официальной информации Министерства обороны РФ, ВКС России, как и ВВС САР, не проводят бомбардировки позиций боевиков оппозиционных сил в рамках установленного с 30 декабря режима перемирия.

Провинция Хама

Ирак

Подразделения иракской армии в рамках масштабной освободительной операции против боевиков ИГ в Мосуле и его окрестностях атаковали опорные пункты террористов на окраине района Аль-Карама на востоке города. Правительственным войскам удалось зачистить от террористов южную часть района. Однако столкновения в этом регионе на данный момент продолжаются. Кроме того, в результате самоподрыва смертника ИГ в этом районе погибли два мирных жителя, еще около десяти человек получили ранения.

Согласно информации командования иракской армии, правительственным силам удалось установить полный контроль над примерно 60% восточной части города Мосул в рамках освободительной операции, которая началась в середине октября прошедшего года.

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