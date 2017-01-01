Коалиция уничтожила миномет боевиков ИГИЛ вблизи Мосула

Багдад, 1 января. Силы международной коалиции во главе с США уничтожили миномет запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в окрестностях иракского города Мосул. Об этом информирует штаб коалиции.

Уточняется, что удары были нанесены по соответствующему запросу сил безопасности Ирака. Боевики разместили миномет между зданиями школ, пустующих в настоящее время.

Штаб коалиции отмечает, что использование школ, больниц и других объектов гражданской инфраструктуры характерно для террористов «Исламского государства».

Ранее сообщалось об атаках боевиков ИГ на иракскую армию с использованием заминированных машин.

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