Маккейн и Порошенко отправили Путину злобную «открытку» из Донбасса

Москва, 1 января. Приезд сенатора Джона Маккейна в канун Нового года в Донбасс должен стать своеобразной «открыткой» президенту России Владимиру Путину, свидетельством того, что между Украиной и США существует над партийный консенсус относительно конфликта на юго-востоке, считает политолог.

Визит президента Петра Порошенко и сенатора Джона Маккейна в Донбасс является подготовкой к новой реальности и поиском союзников в США в условиях сосуществования с новым президентом Дональдом Трампом, шагов которого никто предсказать не может.

«Выезд на фронт представителей как Республиканской, так и Демократической партий в сопровождении посла США и президента Украины — это еще и попытка демонстрации надпартийного антироссийского консенсуса в США накануне инаугурации Дональда Трампа», — считает украинский политолог Константин Батозский, передает Газета.Ru.

Об этом свидетельствует и послание самого Маккейна, адресованное Путину.