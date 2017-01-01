FAN-TV Лента новостей
Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль
Украина

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Сегодня 20:54
1331

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Киев, 1 января. Тысячи украинских националистов прошли по столице Украины маршем, выкрикивая русофобские и антисемитские лозунги, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. 

Маршрут официально поддержанного властями шествия прошел по центральным улицам столицы: Владимирской, бульвару Шевченко, по Крещатику и завершился на Майдане Независимости. 

Во время прохождения мимо станции метро «Крещатик» демонстранты зажгли факелы и поднимали руки в нацистских приветствиях, полностью копируя стилистику фашистских маршей прошлого века.

Также в руках демонстрантов черные флаги, флаги националистической партии «Свобода» и запрещенного в России «Правого сектора», баннеры с лозунгами  «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера». Участников шествия сопровождают полиция и военнослужащие.  

При этом демонстранты несли портреты нацистских преступников, виновных в уничтожении сотен тысяч русских, евреев, поляков и представителей других национальностей в ходе Второй мировой войны.
 
Примечательно, что на фасаде киевской мэрии властями с утра был вывешен портрет Степана Бендеры, украинского националиста, идеолога и вдохновителя нескольких радикальных организаций, включая современные парламентские партии Украины.

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Главным лозунгом марширующих стал призыв убивать русских путем повешенья: «Москаляку на гиляку!». Кроме того, марширующие нацисты кричали, что скоро они «возьмут Москву», «сожгут Кремль» и убьют всех, кто им не нравится.

Сообщается, что это 11-й марш в честь дня рождения Степаны Бандеры. Во всех случаях акция официально поддерживалась местными властями.

комментарии
Денис Машкин специально для ФАН Киев
#киев
Новости партнеров
Эксклюзив

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Сегодня 20:54
1312

Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
661

Главные новости 1 января

Сегодня 19:00
433

Новости Новороссии: Маккейн вызвал обострение ситуации в ДНР, ЛНР фиксирует небоевые потери ВСУ

Сегодня 18:11
1259

Сирия сегодня: благодарность ВКС РФ и Ирану за Алеппо, уничтожение ИГИЛ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сегодня 16:32
964
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Прокурдская партия возложила ответственность за теракт в Стамбуле на Анкару

21:59

Стала известна причина нападения на Мирзаева

21:53

Убийцей ведущего Амира Кокурхоева в Ингушетии оказался его сосед

21:44

Маккейн и Порошенко отправили Путину злобную «открытку» из Донбасса

21:40

Коалиция уничтожила миномет боевиков ИГИЛ вблизи Мосула

21:16

Украинка рассказала, как ей чудом удалось выжить в теракте в Стамбуле

21:00

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

20:54

Известного тележурналиста Кокурхоева зарезали в Ингушетии

20:29

Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры началось в Киеве

20:19

Будущий пресс-секретарь Трампа усомнился в адекватности санкций США против РФ

20:00

Рассекречено предсказание Ванги о судьбе России в 2017 году

19:49

Рубль станет одной из самых желанных валют для мировых инвесторов в 2017 году

19:48
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Прокурдская партия возложила ответственность за теракт в Стамбуле на Анкару
Читать
Закрыть