Киев, 1 января. Тысячи украинских националистов прошли по столице Украины маршем, выкрикивая русофобские и антисемитские лозунги, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Маршрут официально поддержанного властями шествия прошел по центральным улицам столицы: Владимирской, бульвару Шевченко, по Крещатику и завершился на Майдане Независимости.

Во время прохождения мимо станции метро «Крещатик» демонстранты зажгли факелы и поднимали руки в нацистских приветствиях, полностью копируя стилистику фашистских маршей прошлого века.

Также в руках демонстрантов черные флаги, флаги националистической партии «Свобода» и запрещенного в России «Правого сектора», баннеры с лозунгами «Победим второй Хазарский каганат», «Наша религия — национализм! Наш пророк — Степан Бандера». Участников шествия сопровождают полиция и военнослужащие.

При этом демонстранты несли портреты нацистских преступников, виновных в уничтожении сотен тысяч русских, евреев, поляков и представителей других национальностей в ходе Второй мировой войны.



Примечательно, что на фасаде киевской мэрии властями с утра был вывешен портрет Степана Бендеры, украинского националиста, идеолога и вдохновителя нескольких радикальных организаций, включая современные парламентские партии Украины.

Главным лозунгом марширующих стал призыв убивать русских путем повешенья: «Москаляку на гиляку!». Кроме того, марширующие нацисты кричали, что скоро они «возьмут Москву», «сожгут Кремль» и убьют всех, кто им не нравится.

Сообщается, что это 11-й марш в честь дня рождения Степаны Бандеры. Во всех случаях акция официально поддерживалась местными властями.