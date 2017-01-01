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Украинка рассказала, как ей чудом удалось выжить в теракте в Стамбуле
Общество

Украинка рассказала, как ей чудом удалось выжить в теракте в Стамбуле

Сегодня 21:00
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Украинка рассказала, как ей чудом удалось выжить в теракте в Стамбуле

Берлин, 1 января. Украинка Наталья Волнова стала свидетельницей атаки террориста на ночной клуб в Стамбуле. О подробностях нападения она рассказала немецкому изданию Bild. 

Женщина оказалась в злополучном клубе Reina вместе с коллегами из турецкой нефтяной компании. Ради вечеринки она специально приехала из Украины. 

Во время праздника внезапно раздались звуки выстрелов, и посетители клуба бросились на пол. Наталья забилась под стол. Оттуда ей удалось рассмотреть террориста со спины. 

«У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится», — рассказала женщина. 

В теракте погиб один из коллег Вольновой. Саму ее спасли турецкие полицейские. 

Напомним, террористы напали на клуб в новогоднюю ночь. 

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Коалиция уничтожила миномет боевиков ИГИЛ вблизи Мосула
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