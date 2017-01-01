Украинка рассказала, как ей чудом удалось выжить в теракте в Стамбуле

Берлин, 1 января. Украинка Наталья Волнова стала свидетельницей атаки террориста на ночной клуб в Стамбуле. О подробностях нападения она рассказала немецкому изданию Bild.

Женщина оказалась в злополучном клубе Reina вместе с коллегами из турецкой нефтяной компании. Ради вечеринки она специально приехала из Украины.

Во время праздника внезапно раздались звуки выстрелов, и посетители клуба бросились на пол. Наталья забилась под стол. Оттуда ей удалось рассмотреть террориста со спины.

«У него был большой автомат. Кем бы он ни был, он ничего не боится», — рассказала женщина.

В теракте погиб один из коллег Вольновой. Саму ее спасли турецкие полицейские.

Напомним, террористы напали на клуб в новогоднюю ночь.