Факельное шествие в честь дня рождения Бандеры началось в Киеве

Киев, 1 января. Факельное шествие, приуроченное к 108-летию со дня рождения лидера УНА-УНСО (запрещена в РФ) националиста Степана Бандеры, началось в Киеве.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в шествии принимают участие около тысячи человек. Шествие освещается 300 зажженных факелов, люди во главе колонны несут большой портрет Бандеры.

Шествие началось от парка имени Тараса Шевченко и движется в сторону Бессарабской площади. Далее оно проследуют по Крещатику к Майдану.

Безопасность во время шествия националистов обеспечивают около 700 полицейских. Пока информации о серьезных происшествиях не поступало.