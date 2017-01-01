Рассекречено предсказание Ванги о судьбе России в 2017 году

София, 1 января. Найдено пророчество Ванги относительно судьбы России в 2017 году. Болгарская ясновидящая считает, что в грядущем году как никогда реальной будет угроза Третьей мировой войны, однако Россия предотвратит ее и станет источником духовного возрождения для многих стран мира, сообщают местные СМИ.

Ванга пророчила, что в 2017 году на планете больше не будет стабильности и мира, а люди вступят в Третью мировую войну. Предотвратить это в силах только Россия, которая также принесет духовное возрождение во многие страны, даже в США.

Кроме того, под крылом России произойдет объединение всех славянских народов, а весь остальной мир признает превосходство России и будет соблюдать субординацию.

Ранее предсказания Ванги уже неоднократно сбывались. В частности, болгарская ясновидящая предсказала «великую исламскую войну», которая охватит Ближний Восток, а впоследствии распространится и за его пределы.