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Рубль станет одной из самых желанных валют для мировых инвесторов в 2017 году
Экономика

Рубль станет одной из самых желанных валют для мировых инвесторов в 2017 году

Сегодня 19:48
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Рубль станет одной из самых желанных валют для мировых инвесторов в 2017 году
Москва, 1 января. Зарубежные эксперты пророчат укрепление рубля в наступившем году. Это, в свою очередь, по их мнению, привлечет львиную долю инвесторов в Россию.

О том, почему национальная валюта РФ станет одной из самых желанных для иностранных инвесторов аналитики рассказали в комментариях телеканалу Russia Today. Так, по данным экономистов, в 2017 году стоимость барреля нефти составит от  50 до 60 долларов. Доллар на фоне высокой ставки ФРС США нокаутирует евро, а вот валюты стран БРИКС, продемонстрировавшие устойчивость в период экономических и политических потрясений минувшего года, будут на подъеме.

«Курс рубля поддерживается высокими ценами на нефть, которые продолжат рост на протяжении всего 2017 года. По прогнозам инвестбанка UBS, доходность от вложений в рубль в 2017 году может составить до 26% годовых», — полагает доктор экономических наук, научный сотрудник Университета Невады Джон Ромштейн.

По мнению заведующего кафедрой мировой экономики Чикагского университета Гарольда Поллака, инвесторы постепенно начнут уходить из нестабильной еврозоны, привлеченные стабильностью внутренней и внешней политики стран БРИКС, твердым курсом валют этих государств, их большим потребительским рынком и ростом цен на энергоресурсы. В числе еще одного фактора он назвал относительно небольшую капитализацию некоторых компаний в странах БРИКС.

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Ярослава Замысловатова
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