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Будущий пресс-секретарь Трампа усомнился в адекватности санкций США против РФ
Политика

Будущий пресс-секретарь Трампа усомнился в адекватности санкций США против РФ

Сегодня 20:00
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Будущий пресс-секретарь Трампа усомнился в адекватности санкций США против РФ

Вашингтон, 1 января. Будущий пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер выразил сомнение в том, что высылка 35 дипломатов и закрытие двух диппредставительств РФ в США, а также прочие недавно введенные санкции, являются пропорциональным ответом России за якобы атаки на избирательную систему Штатов. Об этом он сообщил в эфире ABC News. 

Спайсер задался вопросом, насколько адекватны масштабы американского противодействия России. 

«То есть, посмотрите  — 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос – это пропорциональный ответ на совершенные действия?» — размышляет он. 

Также Спайсер отметил, что отдельный вопрос — имеет ли место политическое наказание или дипломатический ответ. 

Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции за якобы атаки российских хакеров на американскую избирательную систему во время голосования за президента США. 

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Владимир Багров
#дональд трамп #шон спайсер
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