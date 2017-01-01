Будущий пресс-секретарь Трампа усомнился в адекватности санкций США против РФ

Вашингтон, 1 января. Будущий пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа Шон Спайсер выразил сомнение в том, что высылка 35 дипломатов и закрытие двух диппредставительств РФ в США, а также прочие недавно введенные санкции, являются пропорциональным ответом России за якобы атаки на избирательную систему Штатов. Об этом он сообщил в эфире ABC News.

Спайсер задался вопросом, насколько адекватны масштабы американского противодействия России.

«То есть, посмотрите — 35 человек высылаются, два объекта закрываются, вопрос – это пропорциональный ответ на совершенные действия?» — размышляет он.

Также Спайсер отметил, что отдельный вопрос — имеет ли место политическое наказание или дипломатический ответ.

Напомним, 29 декабря США ввели новые санкции за якобы атаки российских хакеров на американскую избирательную систему во время голосования за президента США.