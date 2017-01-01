Условия работы коллекторов в России ужесточаются с 1 января

Москва, 1 января. С 1 января 2017 года работу коллекторов в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов.

В ведомстве прогнозируют, что уже после первых дней со вступления в силу изменений число организаций-коллекторов может сократиться с 533 тыс. до 10 тыс.

Приставы будут следить не только за нарушениями в процессе взимания долгов, но также контролировать законодательные моменты, например, в части размеров финансовых активов коллекторских организаций.

Кроме того, коллекторские агентства обяжут заниматься только этим видом деятельности, без совместительства.

Также с 1 января 2017 года начнет работу единый реестр коллекторских агентств, в котором будут содержатся не только контактные данные организаций, но и, например, сведения о договоре обязательного возмещения за причинение убытков должнику при осуществлении коллекторской деятельности. Эти сведения будут открытыми и общедоступными для любого пользователя Интернета.