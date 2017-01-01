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Условия работы коллекторов в России ужесточаются с 1 января
Россия

Условия работы коллекторов в России ужесточаются с 1 января

Вчера 19:32
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Условия работы коллекторов в России ужесточаются с 1 января

Москва, 1 января. С 1 января 2017 года работу коллекторов в России начнет контролировать Федеральная служба судебных приставов. 

В ведомстве прогнозируют, что уже после первых дней со вступления в силу изменений число организаций-коллекторов может сократиться с 533 тыс. до 10 тыс. 

Приставы будут следить не только за нарушениями в процессе взимания долгов, но также контролировать законодательные моменты, например, в части размеров финансовых активов коллекторских организаций.

Кроме того, коллекторские агентства обяжут заниматься только этим видом деятельности, без совместительства. 

Также с 1 января 2017 года начнет работу единый реестр коллекторских агентств, в котором будут содержатся не только контактные данные организаций, но и, например, сведения о договоре обязательного возмещения за причинение убытков должнику при осуществлении коллекторской деятельности. Эти сведения будут открытыми и общедоступными для любого пользователя Интернета. 

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