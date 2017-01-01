Сирия, 1 января. Бойцы курдских формирований в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ* заняли населенный пункт на западе от Ракки. Правительственные войска атакуют укрепрайоны боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»** на западе от Дамаска. Армия Турции отбила массированную атаку отрядов ИГ в северо-восточной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наступают на позиции боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Вади Барда, находящегося на западе от города Дамаск. Правительственная артиллерия ведет интенсивный обстрел укрепрайонов террористов. Сообщается, что в результате было уничтожено как минимум семь членов группировки, многие получили ранения.
В ходе контратаки опорных пунктов боевиков оппозиционных формирований вблизи населенного пункта Хараста в Восточной Гуте правительственным войскам удалось занять несколько стратегически важных объектов вблизи шоссе между городами Дамаск и Хомс. Повстанцы понесли серьезные потери в численной силе. Тем не менее столкновения в регионе пока продолжаются.
Боевики группировки «Джейш Аль-Фатх» взяли на себя ответственность за сегодняшний теракт на Морской набережной возле «Шаайн Тауэр отель» в городе Тартус. В результате самоподрыва двух смертниц погибли два сотрудника службы безопасности.
Подразделения турецкой армии отразили атаку террористов ИГ на свои позиции в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. По данным источника в командовании войск Турции, в ходе столкновений в регионе была ликвидирована группа боевиков, также уничтожено несколько единиц техники ИГ, в том числе одна БМП.
Как сообщил военный источник ФАН, сирийская армия готовится к масштабной операции по освобождению восточной части провинции Хомс от террористов ИГ. В скором времени правительственные войска развернут наступления на оставшиеся позиции боевиков в районе авиабазы «Т-4» в окрестностях города Пальмира. Затем планируются атаки опорных пунктов ИГ вблизи нефтяных месторождений, которые все еще остаются под контролем террористов.
По информации одного из сирийских новостных центров, ВВС САР провели бомбардировки позиций боевиков ИГ на окраинах восточных районов города Дейр эз-Зор. В ходе серии авиаударов по местам концентрации сил ИГ террористам был нанесен серьезный урон в живой силе и военной технике. Кроме того, ликвидирована лаборатория боевиков по производству самодельных взрывных устройств.
Представители командования вооруженной повстанческой группировки «Лива Суф Аль-Шам» заявили о планируемом объединении с боевиками формирования «Нур Аль-Дин Зенки» в одну оппозиционную коалицию.
Группа боевиков одной из повстанческих группировок атаковала штаб формирования «Файлак Аль-Шам» в населенном пункте Кафр Тина, расположенном в пригороде Идлиба. В ходе наступления была захвачено оружие и несколько транспортных средств. Кроме того, группа боевиков «Файлак Аль-Шам» была взяла в плен.
Курдские отряды народной самообороны (YPG) в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Ракки «Гнев Евфрата» отбили населенный пункт Махмуди на западе от города. В данный момент ожесточенные бои продолжаются в районе соседнего поселения Аль-Шарки. В этом регионе ведутся массированные взаимные обстрелы из артиллерии и ракетных установок. Убиты несколько бойцов курских формирований, однако террористы ИГ несут более значительные численные потери.