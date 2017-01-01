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Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке
Новости Сирии

Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
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Подразделения САА провели атаку позиций боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра» на западе от Дамаска

Сирия, 1 января. Бойцы курдских формирований в ходе ожесточенных боев с террористами ИГ* заняли населенный пункт на западе от Ракки. Правительственные войска атакуют укрепрайоны боевиков группировки «Джебхат ан-Нусра»** на западе от Дамаска. Армия Турции отбила массированную атаку отрядов ИГ в северо-восточной части Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq)

Провинция Дамаск

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наступают на позиции боевиков формирования «Джебхат Фатх аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Вади Барда, находящегося на западе от города Дамаск. Правительственная артиллерия ведет интенсивный обстрел укрепрайонов террористов. Сообщается, что в результате было уничтожено как минимум семь членов группировки, многие получили ранения.

В ходе контратаки опорных пунктов боевиков оппозиционных формирований вблизи населенного пункта Хараста в Восточной Гуте правительственным войскам удалось занять несколько стратегически важных объектов вблизи шоссе между городами Дамаск и Хомс. Повстанцы понесли серьезные потери в численной силе. Тем не менее столкновения в регионе пока продолжаются.

Подразделения САА в ходе контратаки отбили позиции боевиков в Восточной Гуте

Провинция Тартус

Боевики группировки «Джейш Аль-Фатх» взяли на себя ответственность за сегодняшний теракт на Морской набережной возле «Шаайн Тауэр отель» в городе Тартус. В результате самоподрыва двух смертниц погибли два сотрудника службы безопасности.

Провинция Алеппо

Подразделения турецкой армии отразили атаку террористов ИГ на свои позиции в окрестностях города Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо. По данным источника в командовании войск Турции, в ходе столкновений в регионе была ликвидирована группа боевиков, также уничтожено несколько единиц техники ИГ, в том числе одна БМП.

Армия Турции уничтожила группу боевиков ИГ в ходе столкновения на северо-востоке Алеппо

Провинция Хомс

Как сообщил военный источник ФАН, сирийская армия готовится к масштабной операции по освобождению восточной части провинции Хомс от террористов ИГ. В скором времени правительственные войска развернут наступления на оставшиеся позиции боевиков в районе авиабазы «Т-4» в окрестностях города Пальмира. Затем планируются атаки опорных пунктов ИГ вблизи нефтяных месторождений, которые все еще остаются под контролем террористов.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации одного из сирийских новостных центров, ВВС САР провели бомбардировки позиций боевиков ИГ на окраинах восточных районов города Дейр эз-Зор. В ходе серии авиаударов по местам концентрации сил ИГ террористам был нанесен серьезный урон в живой силе и военной технике. Кроме того, ликвидирована лаборатория боевиков по производству самодельных взрывных устройств.

ВВС САР нанесли авиаудары по укрепрайонам террористов ИГ на окраине Дейр эз-Зора

Провинция Идлиб

Представители командования вооруженной повстанческой группировки «Лива Суф Аль-Шам» заявили о планируемом объединении с боевиками формирования «Нур Аль-Дин Зенки» в одну оппозиционную коалицию.

Группа боевиков одной из повстанческих группировок атаковала штаб формирования «Файлак Аль-Шам» в населенном пункте Кафр Тина, расположенном в пригороде Идлиба. В ходе наступления была захвачено оружие и несколько транспортных средств. Кроме того, группа боевиков «Файлак Аль-Шам» была взяла в плен.

Провинция Ракка

Курдские отряды народной самообороны (YPG) в рамках масштабной операции против террористов ИГ в окрестностях Ракки «Гнев Евфрата» отбили населенный пункт Махмуди на западе от города. В данный момент ожесточенные бои продолжаются в районе соседнего поселения Аль-Шарки. В этом регионе ведутся массированные взаимные обстрелы из артиллерии и ракетных установок. Убиты несколько бойцов курских формирований, однако террористы ИГ несут более значительные численные потери.

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