Москва, 1 января. Более трех тысяч правонарушений зафиксировали в новогоднюю ночь в Москве, в основном это были драки в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, стало известно и сколько людей пострадали в результате использования пиротехники.

Как сообщил источник ФАН, общественный порядок на новогодних гуляньях в столице обеспечивали 15 тысяч сотрудников правоохранительных органов и экстренных служб.

За ночь в медицинские пункты столицы обратились 135 человек с травмами от пиротехники. Большую часть медики отпустили на амбулаторное лечение. При этом в полиции не исключают, что ближайшие дни количество пострадавших от петард будет только расти.

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