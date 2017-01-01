Беременная женщина и больные гриппом дети оказались в числе высланных из США россиян

Вашингтон, 1 января. Высланные из США российские дипломаты вместе с членами их семей смогли вылететь в Москву. На спецборту находятся и члены их семей, в том числе беременная женщина и пять больных гриппом детей.

Соединенные Штаты в срочном порядке покидают 35 российских дипломатов вместе с членами семей. На борту спецрейса Вашингтон — Москва в числе прочих находятся беременная женщина, а также пять детей, больных гриппом. Пресс-секретарь Посольства РФ в Вашингтоне Николай Лахонин сообщил Life.ru о трудностях, с которыми пришлось столкнуться дипломатам и их родственникам.

«Можете себе представить, насколько ограниченные сроки, насколько срочно нужно было собраться», — отметил он.

При этом Ланохин рассказал, что коллектив сложился дружный, а потому все помогали друг другу.

Командир экипажа перед взлетом сообщил, что все направляющиеся в Москву дети приглашены на елку в Кремль.

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