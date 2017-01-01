Премьер Турции подтвердил побег террориста из ночного клуба в Стамбуле



Анкара, 1 января. Премьер-министр Турции подтвердил сообщения о том, что террористу, расстрелявшему посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле, удалось скрыться. При этом Бинали Йылдырым опроверг данные, что преступник проник в заведение в костюме Санта-Клауса.

По словам главы турецкого правительства, террорист смог покинуть клуб, благодаря панике, которая охватила участников новогодней вечеринки. Он также подчеркнул, что информация о том, что преступник был одет в костюм Санта-Клауса не соответствует действительности. Кроме того, Йылдырым рассказал, что после расстрела людей злоумышленник бросил своё оружие в заведении.

В настоящее время у следователей есть несколько версий по поводу личности стрелявшего, но пока их решили не разглашать, уточнил премьер.

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