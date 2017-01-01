Главные новости 1 января

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей воскресенья, 1 января.

Крымчане и жители Донбасса не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко. Донбасс и Крым ответили на поздравление Порошенко матом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя белорусов с Новым годом, подчеркнул, что «соседи, друзья, братские народы» должны знать: «с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз». Лукашенко поздравил белорусов с Новым годом и особо отметил соседей

В России вступили в силу новые правила по производству и продаже пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. В России официально запретили производство пива в большой пластиковой таре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал свою страну «островком стабильности и мира», но при этом отметил, что Минск стал экономическим заложником из-за проблем партнеров. Лукашенко назвал Белоруссию «островком стабильности и мира»

В уже наступившем 2017 году изменяются правила перевозки детей в автомобилях, причем главное изменение касается переднего сидения. Вступили в силу новые правила ПДД о перевозке детей в автомобилях

Российские чиновники начнут выходить на пенсию позже — с 1 января 2017 года начинается постепенное повышение пенсионного возраста для чиновников. Российские чиновники теперь будут выходить на пенсию позже

Предновогодние шалости для любителей свиданий вслепую закончились изнасилованием. Взрослая женщина и девушка-подросток пожаловали в квартиру к незнакомому мужчине, который надругался над своими гостьями. Свидание вслепую с 29-летним бурятом закончилось изнасилованием двух петербурженок

«Они могли бы убежать, спрятаться, но они встали на пути смертниц. Это были сильные духом люди, настоящие герои. Они спасли сотни мирных людей, празднующих Новый год на набережной», — сообщили офицеры. Военный патруль на набережной в Тартусе ценой своей жизни спас десятки праздновавших новый год граждан

Американские криминалисты разработали методику, которая позволит определить дату смерти человека с точностью до двух дней. Вероятно, что данный метод будет очень востребован в правоохранительных органах. Ученые выяснили, как определить точную дату смерти

Сотни выходцев из Африки были задержаны правоохранителями Кельна в целях недопущения повторения «ночи изнасилований» годовалой давности. Полиция спасла Кельн от «ночи изнасилований»: задержаны сотни мигрантов

Стали известны новые подробности произошедшего накануне теракта в Стамбуле, например, то, что террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба, дважды успел переодеться и покинуть заведение. Кроме того, стало известно, что на место преступления он прибыл на такси. Стало известно, как террорист смог незаметно покинуть ночной клуб в Стамбуле

Спецборт с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона в Москву. Спецборт с высланными из США российскими дипломатами и их семьями вылетел в Москву​