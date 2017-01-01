Роскачество обнаружило антибиотики в отечественном меде

Москва, 1 января. Эксперты Роскачества в ходе анализов 70 образцов меда, произведенного в России, обнаружили, что в 34 из них содержатся антибиотики. Данные образцы не соответствуют некоторым нормам, что затрудняет возможность экспорта меда.

Известно, что антибиотики попадают в мед после подкармливания или лечения пчел. Для России это считается нормой, однако в других странах существуют собственные стандарты.

Эксперты Роскачества успокаивают: в «медовых» антибиотиках угрозы для жизни человека нет. Тем не менее, планируется включить показатели по антибиотикам в обязательные нормы. Соответствующие документы уже направлены в Минсельхоз.