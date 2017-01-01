Новости Новороссии: Маккейн вызвал обострение ситуации в ДНР, ЛНР фиксирует небоевые потери ВСУ

Новороссия, 1 января. Как заявил Эдуард Басурин, приезд Джона Маккейна в Донбасс спровоцировал рост количества обстрелов территории ДНР. В новогоднюю ночь пять военнослужащих ВСУ погибли в результате отравления алкогольным суррогатом. Представители ДНР зарегистрировали свыше тысячи фактов преступлений Киева против жителей Донбасса.

ВСУ потеряли семь солдат погибшими в новогоднюю ночь

По информации официального представителя оборонного ведомства Луганской народной республики майора Андрея Марочко, в новогоднюю ночь украинская армия понесла очередные небоевые потери.

Так, согласно данным разведки ЛНР, вследствие отравления алкогольным суррогатом погибли пять военнослужащих ВСУ. Из-за запрета на алкоголь в новогоднюю ночь киевские силовики употребляли технические спиртосодержащие жидкости. В результате только в 54-й бригаде украинской армии восемь солдат были доставлены в госпиталь. Пятерых из них спасти не удалось, еще трое лишились зрения и на данный момент находятся в тяжелом состоянии, рассказал представитель штаба Народной милиции ЛНР.

Кроме того, еще два военнослужащих ВСУ погибли из-за неосторожного обращения с оружием и взрывчатыми веществами. В общей сложности в новогоднюю ночь потери украинской армии по данной причине составили два силовика погибшими и еще пять раненными, и это только по подтвержденным данным, заявил Андрей Марочко.

Он также добавил, что командования подразделений, которые понесли небоевые потери, пытаются скрыть данные факты от вышестоящего руководства. При этом о реальном количестве потерь внутри украинской армии во время празднования Нового года остается только догадываться, также отметил Марочко.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве ЛНР сообщили, что украинские подразделения за минувшие сутки провели пять обстрелов прифронтовых зон республики. Под ударами оказались окрестности населенного пункта Калиновка и район памятника князю Игорю.

Маккейн обеспечил ДНР «счастливый» Новый год

Как заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин в ходе сегодняшнего брифинга, за минувшие сутки украинские подразделения более 350 раз открывали огонь по прифронтовым зонам ДНР.

По его информации, всего за сутки украинские военнослужащие 357 раз нарушили установленный режим перемирия, в том числе ведя обстрелы и из запрещенных минскими договоренностями тяжелых минометов. По территории ДНР было выпущено 79 мин калибрами 120 и 82 мм. Кроме того, силовики произвели 246 выстрелов из различных типов гранатометов. В ходе обстрелов ВСУ также применяли различные виды стрелкового оружия и вооружение БМП, рассказал заместитель командующего.

Подразделения украинской армии обстреливали населенные пункты, расположенные в окрестностях Горловки, Донецка и Ясиноватой. Кроме того, под интенсивным огнем ВСУ оказались села Новоазовского района на юге республики.

Басурин связывает резко увеличившееся число обстрелов территории ДНР с недавним визитом Джона Маккейна. Американский сенатор посетил позиции военнослужащих ВСУ в районе Мариуполя. По словам замкомандующего, данный визит был осуществлен с целью оказать моральную поддержку украинской стороне. Сразу после того, как Маккейн уехал, киевские силовики открыли интенсивный огонь по населенным пунктам Коминтерново, Саханка и Ленинское, также отметил Басурин.

Напомним, накануне сообщалось, что украинский президент Петр Порошенко предложил делегации американских сенаторов посетить Донбасс с целью получения объективной информации о военной обстановке на линии соприкосновения сторон.

Вследствие военной агрессии ВСУ погибли 13 детей Донбасса

Исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства ДНР Наталья Никонорова сообщила, что участниками Специальной комиссии по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе с мая 2016 года было сформировано свыше тысячи дел по фактам гибели, ранений и незаконного удержания мирных жителей народных республик Донбасса.

Согласно ее информации, на данный момент сформировано в общей сложности 1 084 дела. 345 из них — по фактам гибели гражданских лиц, еще 13 — по погибшим в результате военной агрессии ВСУ детям. Кроме того сформировано 720 дел по факту ранения мирных жителей Донбасса.

Комиссией были собраны практически все факты преступных действий украинской армии против гражданского населения за 2014 и 2015 годы. Сейчас продолжается работа по проверке и оформлению материалов. После того, как все собранные данные будут сформированы в единый реестр, эти материалы будут переданы представителям общественности, которые, в свою очередь, обратятся в международные правозащитные инстанции.

Данная комиссия, занимающаяся сбором доказательств преступлений руководства Украины в Донбассе, была создана по распоряжению лидера республики Александра Захарченко 30 мая 2016 года.