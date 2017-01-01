Ученые открыли две кометы, несущиеся в сторону Земли

Вашингтон, 1 января. Два небесных тела движутся по направлению к Земле. Одно из них является кометой, а второе — либо астероидом, либо кометой. Для Земли они угрозы не представляют. Об этом сообщают участники миссии NEOWISE.

Небесные тела были открыты сравнительно недавно — осенью 2016 года. На минимальное расстояние к Земле они приблизятся в начале 2017 года. Путь небесных тел начался почти пять земных лет назад; они движутся внутрь системы, проходя под Главным поясом астероидов и орбитой Марса. Одна из комет максимально приблизится к Земле 25 февраля.

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