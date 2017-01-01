FAN-TV Лента новостей
Стало известно, как террорист смог незаметно покинуть ночной клуб в Стамбуле
Весь мир

Стало известно, как террорист смог незаметно покинуть ночной клуб в Стамбуле

Сегодня 17:59
294

Стало известно, как террорист смог незаметно покинуть ночной клуб в Стамбуле

Анкара, 1 января. Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, дважды успел переодеться и покинуть заведение. Кроме того, стало известно, что на место преступления он прибыл на такси. Подвозившего его водителя уже допрашивают в полиции.

В клуб террорист зашел в костюме Санта-Клауса, где начал расстреливать людей из автомата. После нападения он успел переодеться и покинуть заведение незамеченным. Местные СМИ сообщают, что следователи смогли установить его личность, но имя пока не разглашают в интересах следствия. 

Как сообщалось ранее, жертвами кровавой атаки стали 39 человек, еще около 69 были ранены, состояние четырех пострадавших критическое. Среди пострадавших есть граждане Франции, Азербайджана, Израиля и Украины.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Ярослава Замысловатова
Новости партнеров
Эксклюзив

Новости США: Обама победил в номинации «Позор года», шведы объяснили понятие «трампизация»

Сегодня 22:44
267

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Сегодня 22:36
66

Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула

Сегодня 22:30
202

Тысячи нацистов прошли по Киеву с факелами, обещая убивать русских и сжечь Кремль

Сегодня 20:54
2016

Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
861
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Лукашенко потребовал решительную реакцию на теракт в ночном клубе Стамбула

23:19

Пресс-секретарь Трампа поставил под сомнение адекватность санкций в отношении России

23:06

Теракт в Стамбуле: 24 из 35 опознанных жертв оказались иностранцами

23:04

Новости США: Обама победил в номинации «Позор года», шведы объяснили понятие «трампизация»

22:44

Убийство человека в польском Элке спровоцировало массовые беспорядки

22:41

«Пролетарский Петербург» получил большой подарок на Новый год. ФАН-ТВ

22:36

Сирия новости 1 января 2017 22.30: САА уничтожила 120 боевиков ИГ в Хомсе, армия Ирака освободила 60% Восточного Мосула

22:30

Страшное ДТП на МКАД: три человека госпитализированы в тяжелом состоянии

22:27

Неутешительный прогноз: Ванга предсказала Третью мировую в 2017 году

22:12

Прокурдская партия возложила ответственность за теракт в Стамбуле на Анкару

21:59

Стала известна причина нападения на Мирзаева

21:53

Убийцей ведущего Амира Кокурхоева в Ингушетии оказался его сосед

21:44
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Лукашенко потребовал решительную реакцию на теракт в ночном клубе Стамбула
Читать
Закрыть