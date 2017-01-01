Стало известно, как террорист смог незаметно покинуть ночной клуб в Стамбуле

Анкара, 1 января. Террорист, расстрелявший посетителей ночного клуба в Стамбуле, дважды успел переодеться и покинуть заведение. Кроме того, стало известно, что на место преступления он прибыл на такси. Подвозившего его водителя уже допрашивают в полиции.

В клуб террорист зашел в костюме Санта-Клауса, где начал расстреливать людей из автомата. После нападения он успел переодеться и покинуть заведение незамеченным. Местные СМИ сообщают, что следователи смогли установить его личность, но имя пока не разглашают в интересах следствия.

Как сообщалось ранее, жертвами кровавой атаки стали 39 человек, еще около 69 были ранены, состояние четырех пострадавших критическое. Среди пострадавших есть граждане Франции, Азербайджана, Израиля и Украины.

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