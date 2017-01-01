

Торонто, 1 января. Неприятный инцидент с американским флагом произошел после матча 4-го тура группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею между сборными США — Канада в Торонто.

Американская сборная одолела канадцев со счетом 3:1, и во время исполнения гимна в честь команды-победительницы под своды хоккейной арены должны были поднять флаг США, однако произошел конфуз: механизм, с помощью которого этого должны были сделать, заклинило.

Отметим, Сборная России на этой арене в ночь на 1 января переиграла команду Словакии со счетом 2:0 и вышла в четвертьфинал. 2 января россияне сыграет со сборной Дании.