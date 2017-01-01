Неизвестный расстрелял посетителей мечети в Стамбуле, есть раненые

Стамбул, 1 января. Неизвестный открыл огонь в мечети турецкого Стамбула. Сообщается о двух раненых.

Мечеть была обстреляна в Стамбуле. При этом ранения получили, по меньшей мере, двое человек, они доставлены в больницу. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас там работает полиция, сообщают местные СМИ.

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт, в результате которого погибло 39 человек и еще 69 были ранены. К настоящему моменту ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это, передает Газета.Ru.