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Неизвестный расстрелял посетителей мечети в Стамбуле, есть раненые
Весь мир

Неизвестный расстрелял посетителей мечети в Стамбуле, есть раненые

Сегодня 17:51
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Неизвестный расстрелял посетителей мечети в Стамбуле, есть раненые

Стамбул, 1 января. Неизвестный открыл огонь в мечети турецкого Стамбула. Сообщается о двух раненых. 

Мечеть была обстреляна в Стамбуле. При этом ранения получили, по меньшей мере, двое человек, они доставлены в больницу. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, сейчас там работает полиция, сообщают местные СМИ. 

Напомним, в новогоднюю ночь в Стамбуле произошел теракт, в результате которого погибло 39 человек и еще 69 были ранены. К настоящему моменту ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за это, передает Газета.Ru

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