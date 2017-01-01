Спецборт с высланными из США российскими дипломатами и их семьями вылетел в Москву

Вашингтон, 1 января. Спецборт с высланными из США российскими дипломатами вылетел из Вашингтона в Москву. Об этом заявили в пресс-службе посольства РФ.

«Самолет взлетел, все улетели», — сообщил собеседник агентства РИА Новости. Всего, по данным МИД РФ, Америку покинут 96 граждан России. На родину дипломатов и членов их семей доставит самолет специального летного отряда «Россия» Управделами президента.

Напомним, 29 декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. Кроме того, Белый дом объявил персона нон-грата 35 российских дипломатов.