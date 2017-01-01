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Задержанными в новогоднюю ночь в Кельне оказались выходцы из африканских стран
Общество

Задержанными в новогоднюю ночь в Кельне оказались выходцы из африканских стран

Сегодня 17:38
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Задержанными в новогоднюю ночь в Кельне оказались выходцы из африканских стран

Кельн, 1 января. Сотни мигрантов были задержаны в новогоднюю ночь в Кельне в целях предотвращения грабежей и изнасилований. Об этом сообщает со ссылкой на источники Associated Press. 

Подавляющее большинство задержанных составляли выходцы из африканских стран. в операции было задействовано около 1,5 тыс. полицейских. Аресты проходили в том числе и на двух железнодорожных вокзалах. 

Операция проводилась в целях избежания повторения «ночи изнасилований» в прошлом году. Тогда нападениям мигрантов подверглись более сотни женщин, а полицейские не смогли предотвратить преступления в силу малой численности, напоминает Газета.Ru. 

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