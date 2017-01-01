Житель Бразилии на Новый год убил экс-жену и более 10 ее гостей

Бразилиа, 1 января. Житель Бразилии устроил настоящую бойню на новогодней вечеринке своей бывшей жены. Трагедия произошла в городе Кампинас на юго-востоке страны.

По данным полиции, вооруженный до зубов мужчина ворвался в дом, где его бывшая супруга в кругу семьи встречала Новый год. Расстреляв женщину и 12 ее родственников, он покончил с собой.

В настоящее время на месте массового убийства работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства происшествия. Установлено, что нападавший имел при себе различные виды оружия, уточняет «Газета.ру».

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