Разведка ДНР засекла РСЗО украинской армии у линии соприкосновения

Донецк, 1 января. Замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявил, что разведка ДНР обнаружила ракетные системы залпового огня, принадлежащие ВСУ, в районах линии соприкосновения.

Прибытие РСЗО «Ураган» отмечено в Елизаветовке, в 18 километрах от линии соприкосновения, пояснил Басурин, слова которого приводит РИА Новости.

«Старогнатовка — в четырех с половиной километрах от линии соприкосновения отмечено прибытие двух 152 мм самоходных гаубиц «Акация», — заявил Басурин, добавив, что данные о нарушениях украинской стороной минских договоренностей переданы СЦКК и миссии ОБСЕ.

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