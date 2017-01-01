FAN-TV Лента новостей
Военные США надеются «научить» F-35 противостоять ПРО России и Китая
Политика

Военные США надеются «научить» F-35 противостоять ПРО России и Китая

Сегодня 17:20
329

Военные США надеются «научить» F-35 противостоять ПРО России и Китая

Вашингтон, 1 января. ВВС США намерены к середине 2020-х гг. подготовить истребитель F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Scout Warrior. 

Директор департамента интеграции F-35 ВВС США генерал-майор Джеффри Харригиан признал, что сделать реплики российских цифровых систем ракет класса «земля-воздух» весьма непросто. Опасения американской стороны вызывают комплексы С-300, которые могут опознавать и уничтожать цели, в том-числе самолета-невидимки, с большой дальности. 

Разработчики истребителя F-35 рассчитывают, что смогут адаптировать самолет к таким угрозам при помощи «открытой архитектуры» самолета. Кроме того, программное обеспечение, бортовая авионика и технологии F-35 могут обновляться в зависимости от появления новых разработок. 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Владимир Багров
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке

Сегодня 19:30
44

Главные новости 1 января

Сегодня 19:00
147

Новости Новороссии: Маккейн вызвал обострение ситуации в ДНР, ЛНР фиксирует небоевые потери ВСУ

Сегодня 18:11
679

Сирия сегодня: благодарность ВКС РФ и Ирану за Алеппо, уничтожение ИГИЛ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

Сегодня 16:32
706

Сирия новости 1 января 2017 16.30: новая атака смертников ИГ в Багдаде, курды теряют позиции в Ракке 

Сегодня 16:30
642
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Новый дом для старинных кинокамер: Музей кино открылся на ВДНХ в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Условия работы коллекторов в России ужесточаются с 1 января

19:32

Сирия новости 1 января 2017 19.30: САА атакует «Джебхат ан-Нусру» в Дамаске, курды отбили позиции ИГ в Ракке

19:30

Более трех тысяч правонарушений зафиксировали в новогоднюю ночь в Москве

19:11

Беременная женщина и больные гриппом дети оказались в числе высланных из США россиян

19:11

Главные новости 1 января

19:00

Премьер Турции подтвердил побег террориста из ночного клуба в Стамбуле

18:58

Роскачество обнаружило антибиотики в отечественном меде

18:55

Американский флаг «заклинило» после матча США — Канада в Торонто

18:38

Новости Новороссии: Маккейн вызвал обострение ситуации в ДНР, ЛНР фиксирует небоевые потери ВСУ

18:11

Ученые открыли две кометы, несущиеся в сторону Земли

18:11

Стало известно, как террорист смог незаметно покинуть ночной клуб в Стамбуле

17:59

Неизвестный расстрелял посетителей мечети в Стамбуле, есть раненые

17:51
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Условия работы коллекторов в России ужесточаются с 1 января
Читать
Закрыть