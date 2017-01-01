Военные США надеются «научить» F-35 противостоять ПРО России и Китая

Вашингтон, 1 января. ВВС США намерены к середине 2020-х гг. подготовить истребитель F-35 к противостоянию российским и китайским системам противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание Scout Warrior.

Директор департамента интеграции F-35 ВВС США генерал-майор Джеффри Харригиан признал, что сделать реплики российских цифровых систем ракет класса «земля-воздух» весьма непросто. Опасения американской стороны вызывают комплексы С-300, которые могут опознавать и уничтожать цели, в том-числе самолета-невидимки, с большой дальности.

Разработчики истребителя F-35 рассчитывают, что смогут адаптировать самолет к таким угрозам при помощи «открытой архитектуры» самолета. Кроме того, программное обеспечение, бортовая авионика и технологии F-35 могут обновляться в зависимости от появления новых разработок.

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