Погранслужба Украины заявила о задержании россиянина из списка Интерпола

Киев, 1 января. Госпогранслужба Украины заявила о задержании россиянина. Его якобы обвиняют в терроризме. Операция по задержанию гражданина РФ прошла в киевском аэропорту «Борисполь».

Представители ведомства сообщили, 35-летний мужчина с мая 2014 года находился в международном розыске по линии Интерпола «для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с участием в террористической группировке». Имя задержанного и других подробностей его биографии в Госпогранслужбе не сообщили.

В настоящее время задержанного гражданина РФ передали подразделению Нацполиции Украины.

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