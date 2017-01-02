Обама и другие: ФАН публикует рейтинг антигероев-2016

Все последние дни декабря 2016-го мы подводили итоги года, общались с экспертами и политиками, оценивая итоги года. На дворе 2 января уже нового года, и в этот исторически все еще непростой для любого русского человека день, пожалуй, пришла пора вспомнить антигероев прошедших 12 месяцев.

Барак Обама

Личность Барак Хусейнович неоднозначная. С одной стороны, он — представитель Демократической партии США, демократы традиционно борются за мир во всем мире, равные права для всех этнических групп и сексуальных меньшинств и так далее. Однако Обама запомнится миру далеко не тем, что сделал этот самый мир лучше, и явно не потому, что когда-то стал лауреатом Нобелевской премии. Обама саботирует перемирие в Сирии, он допустил принятие в СБ ООН антиизраильской резолюции, а вспомните хотя бы его прошлогоднее заявление после чудовищного теракта в калифорнийском Сан-Бернардино. Общество сочло речь своего президента о борьбе с терроризмом не слишком впечатляющей. Двоих ведущих телеканала Fox News, Ральфа Питерса и Стейси Дэш, на две недели отстранили от работы за критику главы Белого дома.

В своей предвыборной кампании Обама торжественно пообещал ввести всеобщую медицинскую страховку, обеспечить равноправие для представителей ЛГБТ-сообщества и нормализовать отношения с другими государствами. Провал, провал и еще раз провал! Америка остается одной из самых развитых стран мира, но в ней нет обязательного медицинского страхования. Что касается «нормализации отношений с другими странами», то этот пункт стал самым провальным в карьере Обамы. Многие страны открыто и далеко не беспочвенно обвиняют Барака Хусейновича в терроризме, вмешательстве в дела суверенных государств и сталкивание государств, что называется, лбами.

Чтобы ни у кого не осталось сомнений в его миролюбивости, Обама выслал из США 35 российских дипломатов и закрыл два диппредставительства России — в Вашингтоне и в Мэриленде. Российским дипломатам было предоставлено 72 часа, чтобы собрать вещи, забрать своих родных и покинуть США. И президенту США без разницы, как россияне попадут домой — практически все билеты на рейсы из Вашингтона в Москву раскуплены.

Хиллари Клинтон

Второй в списке антигероев по праву становится коллега Обамы по Демократической партии США — экс-госсекретарь и бывшая первая леди страны Хиллари Клинтон. Год у Хиллари выдался тот еще: поражение на президентских выборах, проблемы со здоровьем в ходе предвыборной кампании и необъятный мировой скандал с использованием частного сервера. Мало того, что нарушила закон и использовала в целях государственного масштаба частный сервер, установленный в ее доме в Нью-Йорке, так еще и WikiLeaks подлили масла в огонь, выложив переписку Клинтон с политиками, помощниками и «друзьями» всех мастей.

Выяснилось, что Клинтон грозила Пекину наращиванием системы ПРО в дальневосточном регионе, получала крупные гонорары от Goldman Sachs, Deutsche Bank, Morgan Stanley и лоббистских групп с Уолл-стрит. Напомним, что именно с такими магнатами она в ходе своей избирательной кампании обещала бороться. Больше всего «порадовала» переписка Клинтон с руководителем ее штаба Джоном Подестой. Клинтон уверяла его, что ИГИЛ финансируется Катаром и Саудовской Аравией. Но, несмотря на это, деньги на избирательную кампанию, как обсуждалось в других письмах, стоило брать, в том числе и у Эр-Рияда. «Возьмём деньги, а если по этому поводу на нас будут нападать, разберёмся потом», — писал сотрудник избирательного штаба Робби Монк.

Если в 2015 году Клинтон писала, какой президент России Владимир Путин приятный человек и собеседник и что «Россия может сыграть важную роль в попытках разрешить конфликт в Сирии», то в 2016-м ее риторика поменялась в прямо противоположную сторону. Россия превратилась в лютого агрессора. Хиллари поставила нашу страну чуть ли не в один ряд боевиками ИГ. В октябре 2016 года Клинтон открыто обвинила Россию в организации кибератак в США.

Ангела Меркель

Открыла границы Германии тысячам мигрантов, которые устроили на территории причесанной и прилизанной ФРГ помойку и туалет; активно лезет в дела сторонних государств, не разобравшись со своим внутренним бардаком, устроенной собственноручно; «жмется» к президенту Украины Петру Порошенко и активно поддерживает идею официального Киева — снова и снова продлевать антироссийские санкции за Донбасс, за Крым, за Сирию.

Петр Порошенко

Петр Алексеевич активно взращивает русофобию на Украине. Даже украинские депутаты, кормящиеся со стола главы государства, в 2016 будто с цепи сорвались: бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент хочет отобрать у него украинский паспорт, Александр Онищенко активно доносит на Порошенко в США и отчитывается на весь мир о коррумпированности украинского лидера, Юлии Тимошенко не дает покоя президентская империя Roshen в России, а нардеп Надежда Савченко и вовсе заявила, что президент Украины хочет ее убить. Порошенко не удержался от вражеского настроя по отношению к России даже в предновогодней речи.

«Мы преодолели шок от разрушения части индустриального потенциала, вызванного военной агрессией. Так же, как и от враждебного закрытия Россией рынка для наших товаров, от торговой и транспортной блокады», — говорит Порошенко в поздравлении.

Не смог самодержец удержаться от любимой темы с российским газом: «Впервые в истории не купили ни одного кубометра газа из России — и это большой шаг к энергетической независимости». Суверен также от имени всей страны поздравил соотечественников, братьев и сестер в Крыму, Севастополе и отдельных районах Донетчины и Луганщины, добавив, что «российская оккупация — временна». Сомнительное новогоднее поздравление от сомнительного лидера государства.

WADA

Вот кто испортил нам Олимпиаду и отнял Паралимпиаду. Согласно отчету антидопингового агентства, российские легкоатлеты неоднократно употребляли допинг, а также попытки манипулирования результатами допинг-тестов со стороны тренеров. Выводы на 323 страницы были расписаны на основе имеющихся аудио- и видеосвидетельств, разного рода экспертиз и показаний. Далее последовали всевозможные санкции и недопуск ряда российских спортсменов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

Чтобы жизнь не казалась малиной великим борцам за чистый спорт, группа хакеров Fancy Bear взломала антидопинговую базу WADA и опубликовала данные, касающиеся десятков спортсменов. Неожиданно выяснилось, что американские спортсмены, включая паралимпийцев, имели разрешение от USADA и других организаций на употребление запрещенных препаратов из «медицинских соображений». Но, конечно, им это не помешало выступить на главных стартах четырехлетия.