Плотницкий заявил, что Киеву не сломить русский дух ЛНР

Луганск, 1 января. Глава ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что несмотря на несоблюдение Киевом минских договоренностей и постоянные обстрелы, «русский дух не сломить» — республика показала свою зрелость и политическую состоятельность.

Глава ЛНР в новогоднем послании к согражданам заявил, что несмотря на массированные обстрелы населенных пунктов республики, жертвами которых становятся мирные жители, «русский дух не сломить». «За короткий промежуток времени нам удалось стать единым сплоченным народом. Мы вместе шаг за шагом преодолевали все трудности и препятствия, по крупицам строили молодое независимое государство, — подчеркнул Игорь Плотницкий. — И как бы ни хотелось нашим врагам — республика давно состоялась и набирает мощь», — резюмировал он.

Плотницкий назвал знаковым событием минувшего года проведение предварительного голосования по выбору кандидатов в органы самоуправления. Он отметил, что участниками этого голосования стали наблюдатели из 17 стран. По мнению главы ЛНР, это доказало всему мировому сообществу зрелость и политическую состоятельность республики.

Выберите главное событие 2016 года!