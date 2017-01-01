Пятидневный младенец проломил череп, упав с дивана в Петербурге

Санкт-Петербург, 1 января. Жизнь пятидневного младенца, проломившего себе череп после падения с дивана, спасают врачи в Петербурге. Родители малыша не только допустили его падение, но еще сутки не вызывали скорую помощь, надеясь на лучшее.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, ЧП произошло в квартире одного из домов на Кондратьевском проспекте. Скорую помощь родители пострадавшего ребенка вызывали 31 декабря днем, хотя с дивана малыш упал еще 30 декабря.

Отец и мать оставили его присмотра, а после еще сутки не обращались к врачам. «Думали, что обойдется», — признались горе-родители. Состояние младенца серьезно обеспокоило их только на следующий день.

Малыш был госпитализирован в детскую городскую больницу №19 имени Рауфхуса. Медики диагностировали у него перелом теменной кости черепа, очаговую травму мозга и ушиб мозга. Состояние ребенка оценивается как тяжелое. Сейчас он находится в реанимации, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге».

Выберите главное событие 2016 года!