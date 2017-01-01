Ким Чен Ын в Новом году «подарит» агрессивным США северокорейскую ядерную ракету

Сеул, 1 января. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны к запуску в скором времени межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщает Reuters.

По словам северокорейского лидера, подготовка к запуску ракеты находится в завершающей стадии, проходят исследования. Ким Чен Ын отметил, что руководство страны намерено параллельно развивать экономику страны и укреплять ядерный потенциал.

«КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику», — сообщил северокорейский лидер.

Также Ким Чен Ын назвал Северную Корею «ядерной державой Востока».

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции Совбеза ООН, в соответствии с которой в отношении КНДР вводятся некоторые ограничения из-за проводимых Пхеньяном ракетных испытаний, сообщает Газета.Ru.

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