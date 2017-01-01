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Ученые выяснили, как определить точную дату смерти
Общество

Ученые выяснили, как определить точную дату смерти

Сегодня 16:32
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Ученые выяснили, как определить точную дату смерти

Вашингтон, 1 января. Американские криминалисты разработали методику, которая позволит определить дату смерти человека с точностью до двух дней. Вероятно, что данный метод будет очень востребован в правоохранительных органах.

Группа американских криминалистов разработали уникальную методику, которая позволяет определить время смерти человек с точностью до двух дней. Данный метод был опробован на телах погибших, которые скончались несколько месяцев назад. Своеобразными «помощниками» криминалистов стал определенный набор микробов, так называемый в научном мире некробиом, который продолжает существовать на теле и внутри умершего. Специалисты полагают, что с помощью микробов можно раскрыть даже самое безнадежное дело.

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Ирина Селезнева
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